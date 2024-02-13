Биржа

Индрек Мяэ

13 февраля 2024 в 8:45









Биткоин тестирует новые высоты, но все еще пугает инвесторов

Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Вчера биткоин достиг самого высокого уровня с начала 2022 года, но инвесторам по-прежнему рекомендуется быть осторожными при покупке криптовалюты.

В понедельник стоимость биткоина достигала 48 102 долларов, что является самой высокой ценой за последние годы. С утра во вторник стоимость биткоина и вовсе превысила 49 тысяч долларов.