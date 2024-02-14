    Аналитики: реакция рынка на инфляцию преувеличена

    Цены выросли в нескольких сегментах, таких как жилье, автострахование и медицинские услуги, в то время как на подержанные автомобили и одежду они упали.

    Опубликованный во вторник индекс потребительских цен в США вырос, что привело к падению рынков, аналитики считают реакцию рынка преувеличенной.

    Индекс потребительских цен в США, зарегистрированный в январе, увеличился на 0,3 процента, что было выше ожидаемых 0,2. И это вслед за ростом на 0,2 процента в декабре. За год без учета сезонной корректировки цены выросли на 3,1 процента.

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«Я знал, что это вопрос времени – что про эту историю напишут. Интересно, почему это раньше не всплыло», – говорит человек, связанный со строительством эксклюзивного жилья в Пирита.
«Я знал, что это вопрос времени – что про эту историю напишут. Интересно, почему это раньше не всплыло», – говорит человек, связанный со строительством эксклюзивного жилья в Пирита.
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