    Главный архитектор государственного облака создал лучшую IT-«газель»

    Андрес Тоомсалу, основатель и председатель правления пярнуской компании OpenNode, рассказал, что большое количество министерств и их компаний так или иначе являются клиентами государственного облака, и там же оказывают важные услуги населению Эстонии. Фото: Аго Таммик

    Андрес Тоомсалу, архитектор эстонского государственного облака и основатель OpenNode, получившего лучшее место среди IT-компаний в ТОП «газелей», говорит, что быстрый рост отчасти следствие исключительного дохода.

    С другой стороны, оборот за 2023 год будет таким же, как в 2021 году, то есть ничего экстраординарного, считает Тоомсалу. Что касается начавшегося года, то тут дела у них продолжают идти хорошо, но и в этом году рост оборота будет скромнее, чем в 2022 году, в пределах 10-20%.

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