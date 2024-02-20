Биржа

Марге Угезене

20 февраля 2024 в 7:03









Сегодня станет известна судьба погрязшей в долгах биржевой компании

«Я смогу более точно говорить о плане реструктуризации Elmo, когда он будет подтвержден и обнародован через фондовую биржу», – говорит Энн Лаансоо, основатель переживающей трудности Elmo Rent. Фото: Liis Treimann

Кредиторы, которые несколько недель знакомились с планом санации Elmo Rent, сегодня должны решить, дадут ли они зеленый свет спасению биржевой компании. С долгами борется и другой бизнес основателя Elmo.

Срок для голосования за или против плана санации Elmo Rent для кредиторов истекает во вторник. Консультант по санации фирмы, сдающей в аренду электромобили, Андрес Юхкам не смог предположить, какое направление предпочтут кредиторы. Если кредиторы проголосуют против, Elmo Rent ждет банкротство. В противном случае Elmo попытаются спасти.