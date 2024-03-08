Рост криптовалют сделал Райна Лыхмуса миллиардером. Однако есть одно «но»
Стоимость криптопортфеля Райна Лыхмуса скоро достигнет всей рыночной стоимости LHV Group. Фото: Andras Kralla
Стоимость забытого криптосчета основателя банка LHV Райна Лыхмуса на фоне новых ценовых пиков выросла почти до миллиарда долларов.
На Инвестиционном фестивале 2021 года Райн Лыхмус сообщил, что забыл пароль к своей криптовалютной учетной записи, где он купил монеты Ethereum на сумму 75 000 долларов в ходе IPO в 2014 году. В прошлом году Конор Гроган, директор американской криптовалютной биржи Coinbase, объявил, что обнаружил учетную запись Etherium, принадлежащую соучредителю LHV Райну Лыхмусу.
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