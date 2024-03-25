Биржа

dv.ee

25 марта 2024 в 15:12









Инсайдеры начали активно распродавать акции

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг увеличил продажи акций в этом году до самого высокого уровня за последние три года. Фото: AFP/Scanpix Photos

Руководители крупных американских технологических компаний в этом квартале продали акции своих компаний на сотни миллионов долларов. Это может быть признаком, что рынок достиг своего пика, пишет Financial Times.

Сооснователь PayPal и Palantir Питер Тиль, основатель Amazon Джефф Безос и основатель Meta Марк Цукерберг возглавляют список корпоративных инсайдеров, продавших в этом квартале акции своих компаний на сотни миллионов долларов. Это может говорить о том, что недавнее оживление на фондовом рынке достигло своего пика.