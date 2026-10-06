Назад KM Специалист по кибербезопасности: неосторожность контрагента может поставить под угрозу все данные компании Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.

Кибератака не всегда начинается с собственной системы компании. Все чаще преступники получают доступ к конфиденциальным данным из-за халатности, устаревших решений безопасности или неконтролируемого доступа у партнера. Это означает, что слабое звено в цепочке поставок может очень быстро стать проблемой компании, которая приведет к утечке данных, нарушению бизнес-процессов и ущербу для репутации, даже если сама компания в этом напрямую не виновата.

Инженер по решениям в области кибербезопасности Telia Хенри Ваяк подчеркивает, что отсутствие базового уровня кибербезопасности в наше время уже не технический недочет, а прямойкоммерческий риск.Компания, которая не защищает свою сеть, устройства, сотрудников и доступ от наиболее распространенных типов атаки, фактически оставляет конфиденциальные данные на произвол судьбы. То же верно и в отношении любого контрагента: последствия слабойкибербезопасностипартнера могут затронуть любую доверившуюся ему компанию. Поэтому шесть базовых принципов кибербезопасности – не рекомендация, а необходимый минимум, невыполнение которого становится все труднее оправдать.

Начните с анализа уязвимостей

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В защите конечных устройств нельзя полагаться на то, что сотрудник в нужный момент заметит угрозу. «Защита должна работать автоматически и последовательно, поскольку одного незащищенного устройства может быть достаточно для того, чтобы поставить под угрозу всю корпоративную сеть», – подчеркивает инженер решений кибербезопасности Telia Хенри Ваяк.

Обезопасьте доступ

Утечка пароля не должен стать для преступника прямым путем к данным компании. Именно этот риск устраняет многофакторная аутентификация, или MFA, которая при входе в систему требует не только пароля, но и еще одного подтверждения, например, на телефоне или через одноразовый код. Этот, казалось бы, скромный дополнительный этап помогает предотвратить значительную часть взломов с краденым паролем и является одним из самых дешевых способов закрыть для преступников наиболее удобный доступ к конфиденциальным данным.

Обучайте работников

Самой дорогостоящей уязвимостью компании может оказаться ее работник. Многие атаки удаются не благодаря техническому прорыву, а из-за ошибки сотрудника, который открывает фишинговое письмо, нажимает на опасную ссылку или передает данные, на свой взгляд, надежному человеку. Способы обмана киберпреступников становятся все более убедительными, поэтому однодневного обучения, как и напоминания раз в год, недостаточно. Сотрудников необходимо регулярно обучать распознавать киберугрозы и правильно на них реагировать, ведь защита оборудования и осведомленность персонала значительно снижают риск того, что единственная ошибка приведет к серьезному киберинциденту. «Осведомленность сотрудников не формируется за один тренинг. Информировать об угрозах и тренировать их распознавание нужно регулярно, поскольку преступники постоянно меняют свои методы и рассчитывают на спешку и невнимательность», – подчеркивает инженер решений кибербезопасности Telia Хенри Ваяк.

Базовый уровень кибербезопасности компании включает также правильную настройку повседневного офисного ПО. Если для Microsoft 365 не полностью применяются права пользователя, многофакторная аутентификация, управление устройствами и правила обмена данными, то приобретенные решения по безопасности могут все равно не обеспечить достаточной защиты компании.

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