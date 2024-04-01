Elmo Rent сообщила о миллионном убытке

Большой опрос предпринимателей: руководители повышают зарплаты за счет прибыли

Infopank провел опрос более 300 предприятий и выяснил, что их руководители ждут падения оборота и прибыли в ближайшие полгода.

Infopank провел опрос более 300 предприятий и выяснил, что их руководители ждут падения оборота и прибыли в ближайшие полгода.