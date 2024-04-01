Биржа

Индрек Мяэ

1 апреля 2024 в 5:47









Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На этой неделе глава EfTEN Capital Вильяр Аракас выступит перед акционерами, чтобы утвердить дивиденды и подвести итоги прошедшего финансового года. Фото: Liis Treimann

На начавшейся неделе представится последняя возможность принять участие в одном текущем выпуске облигаций, а также получить дивиденды от Tallinna Kaubamaja и LHV. Также ожидается одно общее собрание акционеров и множество макроэкономических показателей как из Европы, так и из Соединенных Штатов Америки.

Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на эстонскую биржу, так и на инвесторов из еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых Äripäev сосредоточится в последующие дни.