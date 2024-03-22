    Эксперты рекомендуют: как инвестировать на бычьем рынке

    По словам старшего специалиста по финансовым рынкам Swedbank Меэлиса Маасика, S&P 500 проводит 30% времени на новых максимумах, и покупка может быть психологически сложной.Фото: Liis Treimann

    Официально S&P находится на бычьем рынке, а это значит, что инвесторам приходится покупать акции на рынке по все более высоким ценам, но у экспертов есть несколько стратегий, позволяющих удачно покупать акции в период бычьего рынка.

    Оглядываясь назад, можно сказать, что бычий рынок начался еще в октябре 2022 года. Именно тогда индекс S&P 500, в который входит 500 крупнейших публично торгуемых компаний США, достиг своего последнего дна. После этого он снова начал расти.

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