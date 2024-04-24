    Глава Harju Elekter: в этом году роста ждать не стоит

    Глава Harju Elekter Тийт Атсо.Фото: Liis Treimann

    В первом квартале чистая прибыль Harju Elekter снизилась вдвое. По словам руководителя предприятия Тийта Атсо, ожидания были выше.

    Атсо рассказал, что Harju Elekter пыталась увеличить активность продаж в четвертом и первом квартале, но каждый сезон продажи электрооборудования неизбежно начинаются только во втором квартале.

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