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Кристель Хярма

29 апреля 2024 в 11:04









Hepsor: претензии Novel Clinic безосновательны

Месяц назад на восьми этажах бизнес-здания Hepsor на Пярнуском шоссе, где располагалась скандальная, так и не открывшаяся частная клиника Novel Clinic, активно проходил переезд. Фото: Liis Treimann

Претензии так и не открывшейся частной клиники Novel Clinic к девелоперской компании Hepsor необоснованны, заявил глава Hepsor Хенри Лакс. По его словам, биржевая компания рассматривает возможность предъявления дополнительных претензий.

Судебные разбирательства между Novel Clinic и Hepsor начались еще в 2023 году, причем претензии есть у обеих сторон. После того, как биржевая компания Hepsor выселила должников из клиники на Пярнуском шоссе, суд установил ипотеку в пользу компании, занимающейся медицинским оборудованием, на сумму более 1,1 миллиона евро. По словам Хенри Лакса, компания планирует оспорить эту ипотеку в суде.