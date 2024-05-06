Hagen Bikes продолжит работу с новым владельцем и предложит компенсации инвесторам

Компания Hagen Bikes была внесена в список фондовой биржи First North, но обанкротилась.Фото: Andras Kralla

Обанкротившаяся компания Hagen Bikes продолжит производство с новым владельцем, а бывшим инвесторам будет предложена компенсация при покупке велосипеда.

Интеллектуальную собственность Hagen Bikes AS приобрела компания Springdrive OÜ, производитель электровелосипедов Blurby Bike и материнская компания интернет-магазина rattaproff.ee. Под руководством нового владельца производство бокс-байков в Hagen Bikes восстановлено. Новый владелец считает бренд и портфель продуктов Hagen Bikes сильным и не планирует вносить в него изменения.

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