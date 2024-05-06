Биржа

Мериан Тийратс

6 мая 2024 в 7:39









Infortar показал рекордные квартальные результаты

Крупный собственник Infortar Айн Ханшмидт. Фото: Andras Kralla

В первом квартале этого года результаты Infortar, который в конце прошлого года был включен в основной список Таллиннской биржи, оказались рекордными. Выручка компании выросла до 373 миллионов евро, а прибыль – до 62 миллионов евро.

Энергетическая компания Eesti Gaas, принадлежащая Infortar, увеличила объемы продаж на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 6,1 ТВтч. Доля компании по продаже газа на финно-балтийском рынке выросла до 26,4%, при этом около трети газа, поступающего в регион, компания импортирует самостоятельно.