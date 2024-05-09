Биржа

dv.ee

9 мая 2024 в 8:05









Nordecon: оборот увеличился, убыток сократился

Фото: Andras Kralla

Оборот Nordecon в первом квартале вырос на 38%, однако компании пока не удалось выйти в прибыль.

По словам руководства компании, в первом квартале наблюдался рост продаж, было заметно улучшение рентабельности и увеличения объема незавершенных работ.