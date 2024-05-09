    Nordecon: оборот увеличился, убыток сократился

    Фото: Andras Kralla

    Оборот Nordecon в первом квартале вырос на 38%, однако компании пока не удалось выйти в прибыль.

    По словам руководства компании, в первом квартале наблюдался рост продаж, было заметно улучшение рентабельности и увеличения объема незавершенных работ.

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