Биржа

Мериан Тийратс

7 мая 2024 в 13:05









Впервые за 5 лет Tallink выплатит дивиденды

Айн Ханшмидт, Пааво Ныгене и Эве Пант на очередном собрании акционеров Tallink в отеле Tallink SPA & Conference Hotel. Фото: Лийз Трейманн

Сегодня состоялось собрание акционеров Tallink, на котором были подведены итоги прошедшего года и одобрено предложение о выплате дивидендов.

«Прошлый год прошел под знаком возвращения к прибыли, – сказал на собрании глава предприятия Пааво Ныгене. – Целью было снова выплатить дивиденды – впервые за пять лет».