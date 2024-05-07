    Впервые за 5 лет Tallink выплатит дивиденды

    Айн Ханшмидт, Пааво Ныгене и Эве Пант на очередном собрании акционеров Tallink в отеле Tallink SPA & Conference Hotel.Фото: Лийз Трейманн

    Сегодня состоялось собрание акционеров Tallink, на котором были подведены итоги прошедшего года и одобрено предложение о выплате дивидендов.

    «Прошлый год прошел под знаком возвращения к прибыли, – сказал на собрании глава предприятия Пааво Ныгене. – Целью было снова выплатить дивиденды – впервые за пять лет».

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