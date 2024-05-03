    Пасхальные праздники сократили количество пассажиров Tallink на шестую часть

    Количество пассажиров Tallink за год уменьшилось.Фото: Andras Kralla

    В апреле количество пассажиров и грузовых автомобилей, перевозимых компанией Tallink, сократилось, причиной этому компания называет пасхальные праздники.

    По сравнению с апрелем прошлого года количество пассажиров Tallink уменьшилось на 16,7%, до 398 508 человек. Объем перевезенных автомобилей пассажиров сократился на 19,7%, до 54 380 единиц.

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