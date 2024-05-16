Биржа

Андре Анни

16 мая 2024 в 14:05









Основатель Funderbeam уходит с поста генерального директора

Кайди Руусалепп проработала на руководящих должностях в финансовом секторе 23 года, в том числе 11 лет в Funderbeam. Фото: Andras Kralla

Кайди Руусалепп, основатель и генеральный директор Funderbeam, уходит с поста генерального директора. С июня она продолжит свою работу в совете директоров.

«Это очень логичный шаг. Я сотрудничаю с Funderbeam уже почти 12 лет», – рассказала Руусалепп Äripäev, добавив, что это было не внезапное решение.