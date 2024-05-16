    Основатель Funderbeam уходит с поста генерального директора

    Кайди Руусалепп проработала на руководящих должностях в финансовом секторе 23 года, в том числе 11 лет в Funderbeam.Фото: Andras Kralla

    Кайди Руусалепп, основатель и генеральный директор Funderbeam, уходит с поста генерального директора. С июня она продолжит свою работу в совете директоров.

    «Это очень логичный шаг. Я сотрудничаю с Funderbeam уже почти 12 лет», – рассказала Руусалепп Äripäev, добавив, что это было не внезапное решение.

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