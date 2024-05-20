Спрос на облигации Liven превысил предложение в 3,6 раза

Maxima жестко сокращает расходы. Работники раскрывают горькую реальность продуктового магазина

В сложные для конкурентного бизнеса продуктовой торговли времена одна из крупнейших магазинных сетей Maxima стала с позиции силы снижать зарплату своим сотрудникам, при этом стараясь избежать сокращений.

В сложные для конкурентного бизнеса продуктовой торговли времена одна из крупнейших магазинных сетей Maxima стала с позиции силы снижать зарплату своим сотрудникам, при этом стараясь избежать сокращений.