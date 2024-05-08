Биржа

Андре Анни

8 мая 2024 в 12:31









Предложение облигаций Liven поделило инвесторов на два лагеря

Инвестор Кристьян Лийвамяги планирует подписаться на облигации Liven на 30 000 евро. Фото: Andras Kralla

Реакции на новое предложение облигаций от Liven, стремящегося собрать 4 миллиона евро, оказались весьма разными. Кристьян Лийвамяги и Яак Роосааре отнеслись к этому позитивно, в то время как Ивар Мяги и Пеэтер Пяртель от предложения воздержатся.

Во вторник девелопер недвижимости Liven объявил о планах привлечь от инвесторов с помощью облигаций 4 миллиона евро.