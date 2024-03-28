Новости

Сийм Сультсон

28 марта 2024 в 10:29









Застройщики – о недвижимости в Испании: привлекательно, но есть загвоздка

Генеральный директор Everaus Янар Муттик подчеркивает: нельзя забывать, что покупка и продажа недвижимости за рубежом обходится очень дорого. Фото: Maria Roosaare

Приобретение недвижимости в Испании стало модным трендом, по крайней мере, такие выводы можно сделать из публикаций в СМИ. Портал Kinnisvarauudised поинтересовался у пяти застройщиков – что они думают об испанском рынке?

Как выглядит покупка жилья за границей (Испания и т. д.) с точки зрения застройщика? Каковы причины? Как это повлияет на рынок жилья Эстонии?