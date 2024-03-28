    Застройщики – о недвижимости в Испании: привлекательно, но есть загвоздка

    Генеральный директор Everaus Янар Муттик подчеркивает: нельзя забывать, что покупка и продажа недвижимости за рубежом обходится очень дорого.Фото: Maria Roosaare

    Приобретение недвижимости в Испании стало модным трендом, по крайней мере, такие выводы можно сделать из публикаций в СМИ. Портал Kinnisvarauudised поинтересовался у пяти застройщиков – что они думают об испанском рынке?

    Как выглядит покупка жилья за границей (Испания и т. д.) с точки зрения застройщика? Каковы причины? Как это повлияет на рынок жилья Эстонии?

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