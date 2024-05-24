Хороший год на пенсионном рынке: зарплаты фондовых управляющих показали приличный рост

Управляющий Tuleva fondid Тыну Пекк сообщил, что их затраты на персонал находятся на том же уровне, что в SEB, и значительно ниже, чем у Swedbank и LHV. Фото: Andras Kralla

Прошлый год был удачным для пенсионных фондов Эстонии, при этом заработные платы большинства фондовых управляющих выросли. Особенно резко увеличился фонд заработной платы в Tuleva.

В прошлом году правление Tuleva fondid выросло с двух до четырех членов. Фонд заработной платы в годовом сравнении увеличился на 70%, примерно до 350 000 евро.