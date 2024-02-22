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Индрек Мяэ

22 февраля 2024 в 6:33









Кризисного плана нет: в случае войны получить деньги из пенсионных ступеней будет трудно

Основатель и руководитель фонда Tuleva Тыну Пекк отмечает в программе радио Äripäev "Kuum tool", что вывод пенсионных средств в случае кризиса может сопровождаться сбоями.

Активы, накопленные в пенсионных ступенях, не являются наиболее ликвидными в военное время, и в кризис доступ к ним может занять время, отмечает основатель Tuleva Тыну Пекк.

«Что касается пенсионных фондов Tuleva, то деньги наших накопителей находятся на счету регистратора Blackrock – если кто-то в ситуации, когда наши системы не будут работать, придет к ним и скажет, что у него есть доли пенсионного фонда Tuleva, то там может не оказаться никого, кто его примет», - говорит он. «Если явиться туда вместе с представителем пенсионного регистра и государства, то шансы будут лучше», - объясняет Пекк.