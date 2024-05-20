Пенсионный фонд уходящего из LHV топ-менеджера за несколько лет потерял 10 млн

Почему связь олигарха с Россией воспринимают как гарантию безопасности?
Политический кризис в Грузии еще раз показывает, что важно трезво оценивать мощь России, предусмотрительно дистанцируясь от ее денег, товаров и пропаганды. Но и переоценивать ее, заранее себя запугивая, не стоит. Визит министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна вряд ли укрепит протестующих в Тбилиси, но может помочь сделать выводы Таллинну.
Политический кризис в Грузии еще раз показывает, что важно трезво оценивать мощь России, предусмотрительно дистанцируясь от ее денег, товаров и пропаганды. Но и переоценивать ее, заранее себя запугивая, не стоит. Визит министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна вряд ли укрепит протестующих в Тбилиси, но может помочь сделать выводы Таллинну.