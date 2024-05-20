    Пенсионный фонд уходящего из LHV топ-менеджера за несколько лет потерял 10 млн

    Йоэль Кукемельк, который будет отвечать за экологические фонды LHV до июля, доволен своей работой, но инвесторам пришлось попрощаться с доходностью.Фото: Andras Kralla/Äripäev

    Фонд, управляемый уходящим из LHV руководителем Йоэлем Кукемельком, потерял 10 миллионов евро, и половина копящих пенсию покинула фонд. Тем не менее, Кукемельк доволен результатами управляемого им экологического фонда.

    Инвестиции экологического пенсионного фонда LHV, созданного в начале пандемии коронавируса, к концу марта потеряли 23% своей стоимости, т.е. 10 миллионов евро. Инвестиции третьей пенсионной ступени LHV уменьшились на 21%.

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