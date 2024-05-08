Подсказка

Дмитрий Фефилов

10 мая 2024 в 3:00









Как инвестору увеличить доходность? Урезать расходы!

Сложив все потенциальные расходы инвестора, приходишь к неожиданному выводу. Фото: Pixabay

Будь то инвестор или трейдер, выходя на рынок, все преследуют одну цель – получить доход. При этом сопутствующие расходы, которые могут иметь весьма существенное влияние на финальный результат, зачастую не учитывают или даже намеренно игнорируют.

Получить прибыль на рынке можно разными способами. Спекуляции, махинации, инвестирование, продажа опционов – список большой. Но какой бы путь выбран ни был, всегда возникают определенные расходы. Порой они могут в значительной степени испортить общий результат, из-за чего их нередко предпочитают игнорировать. Однако их учет и контроль могут в значительной степени улучшить реальные доходы.