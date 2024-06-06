Биржа

Дмитрий Фефилов

6 июня 2024 в 7:55









Nvidia обогнала Apple по рыночной капитализации

Рыночная стоимость компании Nvidia превысила $3 трлн, обогнав в среду Apple и став второй после Microsoft. Фото: Nvidia

Рыночная стоимость компании составила 3,01 трлн долларов, незначительно опередив Apple, стоимость которой составляет 3 трлн. В этом году производитель iPhone также уступил Microsoft место самой дорогой компании на бирже.

Инвесторы облюбовали Nvidia, поскольку технологические гиганты, такие как Google, Microsoft и Meta, тратят миллиарды долларов на ее чипы, и нет никаких признаков того, что их расходы замедлятся в ближайшем будущем.