    Инвесторы разочарованы: акции GameStop упали почти на 40%

    Компании все труднее привлечь покупателей.Фото: AFP/Scanpix

    Акции GameStop стремительно подешевели после того, как переживающий трудности продавец видеоигр объявил о планах организовать новую продажу бумаг, несмотря на все усилия трейдера Roaring Kitty в прямом эфире.

    Акции GameStop закрылись почти на 40% ниже 7 июня, сократив значительный прирост с середины мая, когда их популяризатор трейдер Roaring Kitty вернулся к своим эфирам, пишет Financial Times. Roaring Kitty, настоящее имя которого Кит Гилл, прославился в 2021 году тем, что много говорил об убыточной компании.

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