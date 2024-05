Вкус биржи: это уже не рынки. Детский сад, песочница

Фото: Wikimedia Commons

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Детишечки наносят ответный удар! Акции GameStop выросли на 100%. Меме-трейдинг возвращается? Попытки раскритиковать эту новомодную стратегию потерпели неожиданный, но от этого не менее справедливый крах? Погодите, не все так просто…

Пошло дело! Инфляция в США снизилась не на один, ни на два, а аж на десять (!) базисных пунктов (звучит солиднее, чем “одна десятая процента”). Теперь рынки взметнутся вверх, а ставки - вниз?

Buy in May and go away? Почему в мае такая хорошая погода (это в нашем подкасте не обсуждается), а рынки идут вверх (а вот это - очень даже)?

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи»