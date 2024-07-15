    Бывший руководитель Maxima Eesti возглавит Arco Vara

    Кристина Мустонен.Фото: Рауль Меэ

    Совет Arco Vara выбрал нового руководителя предприятия – им станет Кристина Мустонен.

    Мустонен на протяжении своей карьеры занималась управлением в международных компаниях. Она проработала в общей сложности 13 лет на предприятии Maxima Eesti, начав там руководителем отдела закупок, а в прошлом году возглавив Maxima Eesti. Кроме того, она работала в Bauhof Group руководителем коммерческого отдела, и в HKScan Estonia в качестве члена правления и бизнес-директором в странах Балтии.
    Новая глава компании своей главной задачей ставит рост объема баланса Arco Vara как минимум до 100 миллионов евро и повышение рентабельности капитала до 20% в год.
    «Я очень рада возможности возглавить Arco Vara на пути к дальнейшему успеху и росту. Фокус внимания предприятия на инновационных проектах развития и приверженность идеи предлагать качественную жилую недвижимость совпадают с моей страстью к быстрому росту и созданию ценности компании», – сказала Мустонен.
    Говоря об основных направлениях в своей новой роли, Мустонен отметила расширение деятельности в тех странах, где предприятие уже работает, а также поиск перспективных проектов в новых регионах. При этом еще одним приоритетом новый руководитель считает улучшение клиентского опыта застройщика и укрепление имиджа бренда.
    Говоря об инвесторах Arco Vara, Мустонен считает важным обеспечить возврат сделанных ими инвестиций за счет эффективной реализации и отвечающих требованиям рынка проектов развития недвижимости, а также за счет расширения доли рынка и диверсификации портфеля проектов предприятия.
    Кристина Мустонен примет на себя управление Arco Vara от нынешнего руководителя компании Мико Нийнемяэ в конце этого лета.

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