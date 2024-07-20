Биржа

Энн Тоссо

20 июля 2024 в 7:40









Индексы США упали из-за глобального IT-сбоя

В пятницу фондовые рынки США продолжили падение. Фото: SPENCER PLATT

В пятницу к и без того неудачной неделе на фондовых рынках добавились опасения из-за утреннего глобального сбоя в IT-системах. Несмотря на то, что проблему устранили в течение дня, все крупные индексы США завершили пятничные торги в минусе.

Индекс S&P 500 снизился на 0,71%, Dow 30 – на 0,93%, а Nasdaq – на 0,81%.