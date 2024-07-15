Инвесторы делают ставку на победу Трампа

В воскресенье на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Фото: AFP/Scanpix

После вчерашнего покушения на жизнь Дональда Трампа инвесторы практически уверены в том, что он победит на предстоящих президентских выборах в США.

«Trump trade» набирает обороты – об этом пишут все мировые экономические издания.