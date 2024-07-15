Инвесторы делают ставку на победу Трампа

Делов-то: компетентен ли Михал, Rail Baltic – мертворожденный проект? И почему жители Эстонии политиков в грош не ставят?
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают нового премьер-министра и его предложение затянуть пояса госбюджета на три года, кризис в СМИ, раздувание бюджета и откладывание сроков Rail Baltic, а также отчет ОЭСР, где говорится, что жители Эстонии не доверяют нашим политикам и подозревают их в коррупции.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают нового премьер-министра и его предложение затянуть пояса госбюджета на три года, кризис в СМИ, раздувание бюджета и откладывание сроков Rail Baltic, а также отчет ОЭСР, где говорится, что жители Эстонии не доверяют нашим политикам и подозревают их в коррупции.