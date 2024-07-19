Делов-то: зачем нам поднимают налоги, IT-системы вырубились по всему миру, а Маск поддерживает Трампа

Фото: Алена Ценно

В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты «Деловых ведомостей» обсудили, почему предприниматели Кремниевой долины поддержали Дональда Трампа, что означает отказ ЕЦБ опустить учетную ставку, какие налоги хочет поднять новая коалиция и что означает глобальный IT-блэкаут.

Почему новая коалиция хочет поднять налоги? Насколько это обосновано? Правильно ли она делает, что хочет поднять сразу несколько налогов, а не один?

Компьютер завис! И так по всему миру. Что означает крупнейший сбой IT-систем за всю историю человечества?

У EKRE падает рейтинг - докатились до пятого места. В чем причина таких проблем у консервативной партии? И есть ли у них шанс на возрождение?

Почему Кремниевая долина так охотно поддерживает Дональда Трампа? Демократический же штат! Есть ли у них реальные причины.

Об этом и другом в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».