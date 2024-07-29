Биржа

Индрек Мяэ

29 июля 2024 в 7:50









Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

EfTEN Capital, которой управляет Вильяр Аракас, является одной из компаний, которая представит свой полугодовой отчет на этой неделе. Фото: Liis Treimann

На этой неделе взгляды инвесторов устремлены на результаты биржевых компаний – новости ожидаются как от крупных местных предприятий, так и от компаний американского технологического сектора.

Äripäev выбрал пять наиболее важных событий, которые могут повлиять на местный рынок, а также на инвесторов еврозоны и США на этой неделе и на освещении которых Äripäev сосредоточится в последующие дни.