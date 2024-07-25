Ежегодно в Эстонии мошенники выманивают у людей миллионы евро. Фото: коллаж dv.ee с использованием логотипов упомянутых в статье фирм

Бизнесмен остался без денег и счета: чудо-инвестиции потребовали взять быстрые кредиты

Владимир добровольно отдал мошенникам десятки тысяч евро, часть которых он перед этим занял у фирм, выдающих быстрые кредиты, а часть – у родных. Его банковский счет оказался втянут в сомнительную операцию и теперь заблокирован. А началось все со статьи о нападении в Йыхви.

«Это точно была полицейская хроника», – рассказывает малый предприниматель и член правления фирмы, работающей в финансовой сфере, Владимир. Его фамилию он попросил не указывать, т.к. не хочет выглядеть глупо. Он вспоминает, что в середине февраля прочитал статью о скандальном происшествии, где водитель автобуса чуть не задушил женщину из-за денежного спора. Тогда Владимиру показалось, что статья опубликована на одном из популярных эстонских порталов. В середине статьи криминальная история переходила к разъяснениям, как именно эти люди заработали деньги – на бирже.