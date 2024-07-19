    По 18 000 евро в месяц на счет: инвестор рассказал о своем пути к успеху

    Постарайтесь как можно быстрее начать инвестировать 50 процентов своих ежемесячных доходов. Для этого важнее всего не экономия, а увеличение доходов, считает достигнувший финансовой независимости инвестор и предприниматель Мадис Пайо. Фото: Mailis Vahenurm

    Ты не обязан быть гением, умником или даже просто особенно талантливым, чтобы стать богатым – достаточно трудолюбия и правильно поставленных целей, заявил инвестор Мадис Пайо на Инвестиционном фестивале.

    По его словам, нужно, образно говоря, купить себе курицу, которая каждый месяц несет золотые яйца. Что это значит? Пайо на основе своего опыта сформулировал три шага, которые при постоянстве и трудолюбии приведут к финансовой уверенности.

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