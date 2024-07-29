Биржа

Хелена Рантанен

29 июля 2024 в 9:05









Šiaulių Bankas потерял прибыль, но увеличил кредитный портфель

Генеральный директор Šiaulių Bankas Витаутас Синиус. Фото: Judita Grigelytė, Verslo Žinios

Чистая прибыль Šiaulių Bankas за второй квартал была ниже, чем в прошлом году, однако результаты за первое полугодие показывают положительный рост.

«Мы достигли мощного роста во всех бизнес-сегментах, начиная с увеличения кредитования как корпоративных, так и частных клиентов, и заканчивая расширением инвестиционных возможностей. Клиенты ценят наши усилия, что подтверждают наши самые высокие за последние пять лет показатели удовлетворенности клиентов и оценки репутации», – прокомментировал генеральный директор Витаутас Синиус в биржевом сообщении.