    Šiaulių Bankas потерял прибыль, но увеличил кредитный портфель

    Генеральный директор Šiaulių Bankas Витаутас Синиус.Фото: Judita Grigelytė, Verslo Žinios

    Чистая прибыль Šiaulių Bankas за второй квартал была ниже, чем в прошлом году, однако результаты за первое полугодие показывают положительный рост.

    «Мы достигли мощного роста во всех бизнес-сегментах, начиная с увеличения кредитования как корпоративных, так и частных клиентов, и заканчивая расширением инвестиционных возможностей. Клиенты ценят наши усилия, что подтверждают наши самые высокие за последние пять лет показатели удовлетворенности клиентов и оценки репутации», – прокомментировал генеральный директор Витаутас Синиус в биржевом сообщении.

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