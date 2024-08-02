Intel прекращает выплату дивидендов, акции рухнули

«Пришлось платить партнерам с личного счета»: как живут под санкциями компании из Эстонии

После введения американских санкций против эстонской компании, местные банки стали блокировать личные счета предпринимательницы, хотя, по ее словам, Бюро по борьбе с отмыванием денег подтверждает, что в ЕС на нее не распространяются никакие санкции.

После введения американских санкций против эстонской компании, местные банки стали блокировать личные счета предпринимательницы, хотя, по ее словам, Бюро по борьбе с отмыванием денег подтверждает, что в ЕС на нее не распространяются никакие санкции.