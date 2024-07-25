Инвестор Тоомас: сокращаю долю акций технологических компаний

Искусственный интеллект – горячая тема в последние годы. Он создает изображения (включая эту фотографию), статьи и многое другое. Но на фондовом рынке энтузиазм начинает угасать. Фото: MS Designer AI

Технологический сектор США в последние недели потряхивает, и темные тучи еще не рассеялись, поскольку финансовые результаты нескольких технологических гигантов оказались разочаровывающими. Поскольку в моем портфеле велика доля акций технологических компаний, я решил немного сократить ее.

Начну с одной из самых последних приобретенных мною акций, которую я купил в середине апреля.