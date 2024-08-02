    Когда фондовый рынок и экономика движутся в разных направлениях: как инвестору извлечь выгоду?

    Экономист и преподаватель Тартуского университета Марк Канчуков.Фото: Andrus Tennus

    Инвесторы удивляются ситуациям, когда экономика вроде бы процветает, а фондовый рынок движется вниз и наоборот. Кажется, что рынок акций оторвался от реальной экономики. В странах Балтии действительно может наблюдаться феномен, называемый расхождением экономики и биржи, который ранее был отмечен в развитых странах.

    В этом году Анна Победова защитила в Тартуском университете бакалаврскую работу на тему «Расхождение фондовых рынков и экономик на примере стран Центральной и Восточной Европы», в рамках которой изучалось интересное и важное для биржевых инвесторов явление на примере двенадцати развивающихся стран Центральной и Восточной Европы – Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Словении, Хорватии, Болгарии, Румынии и Сербии. Для анализа использовались квартальные доходности фондовых индексов стран и квартальные темпы роста ВВП, как показано в таблице. Поскольку доступность данных по странам была разной, для каждой страны различалась и длина анализируемого периода.

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