    «Пришлось платить партнерам с личного счета»: как живут под санкциями компании из Эстонии

    Если эстонская фирма находится под санкциями, но не ведет бизнес с США, для нее все равно вырастают риски отказа банков в обслуживании, невозможности долларовых транзакций, а также отказа от сотрудничества со стороны контрагентов из других стран.Фото: Midjorney

    После введения американских санкций против эстонской компании, местные банки стали блокировать личные счета предпринимательницы, хотя, по ее словам, Бюро по борьбе с отмыванием денег подтверждает, что в ЕС на нее не распространяются никакие санкции.

    Под санкциями США оказалось девять компаний и два человека, связанных с Эстонией. Все они пострадали из-за бизнеса с Россией. Одни попытались доказать, что не виноваты, другие сразу закрылись. Владельцы считают, что ограничения работают жестче, чем должны по закону.
    Эстонское государство заняло жесткую позицию в отношении России сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину, призвав прекратить с агрессором любые коммерческие взаимодействия, а также по возможности отказаться от посещений. Хотя это не помешало бизнесу, в том числе близкому к руководству страны, продолжать вести дела с российскими компаниями.
    Однако есть вторичные санкции – за работу с компаниями или людьми, которые прямо или косвенно причастны к войне или уже сами находятся под санкциями. Такие наказания все чаще применяют США. Под их вторичные санкции попали уже девять компаний и два человека, связанные с Эстонией.
    Несмотря на суровость меры, это не означает автоматическое банкротство или ликвидацию. Санкции США – это запрет всем американским компаниям и гражданам сотрудничать с теми, кто под них попал. Если эстонская фирма не ведет бизнес с США, то для нее вырастают риски отказа банков в обслуживании, невозможности долларовых транзакций, а также отказа от сотрудничества со стороны контрагентов из других стран.

    Грузоперевозки

    Логистическая компания Gold Solution OÜ – единственная представляет этот сектор, который особенно рискует ежедневно, обеспечивая обмен товаров с Россией. Несмотря на скандал вокруг Stark Logistics, связанной с мужем бывшей тогда премьером Каи Каллас, к санкциям это не привело.
    Gold Solution стала фигурантом другого расследования. «Балтийские фирмы часто оказывают логистические и транспортные услуги, поставляя российским оборонным подрядчикам продукцию европейских производителей. Так, Gold Solution OÜ и Leolart.com возят из Таллинна итальянские товары для “Пумори-северо-запад”», – говорилось в статье. «Мы просто из точки А возим товар в точку Б. Это экспедиторские услуги. Единственное, за чем мы следим, это чтобы товар был не под санкциями», – объясняла ДВ совладелица Gold Solution Елена Якимчук. Включение в список ее компании она посчитала тогда недоразумением.
    Совладелица Gold Solution сразу после включения компании в санкционные списки в феврале 2024 года сказала, что произошла ошибка и они будут это оспаривать.
    Жизнь под американскими санкциями в Европе оказалась сложнее, чем считают. Gold Solution перестала вести деятельность и столкнулась с блокировкой банковских счетов. «Бюро по борьбе с отмыванием подтверждает, что в ЕС на нас не распространяются никакие санкции. Но банкам все равно. В итоге надо было брать личные деньги и платить партнерам с личного счета – мы же не банкроты, не хотелось подводить людей. В итоге банки начали блокировать мои личные счета. Хотя формально я не под санкциями», – рассказала ДВ предпринимательница.

    В общем, весело – по закону как будто бы все можно, а на деле ничего нельзя!

    Елена Якимчук
    совладелица Gold Solution
    Открыть другую фирму в теории Елена могла бы, но на практике нет на это времени и сил, поскольку с февраля она занята бумажной волокитой. «У меня после санкций началась другая работа – искать, куда уходят деньги, и пытаться их вернуть. С Revolut деньги просто пропали. Финансовая инспекция тоже ничем помочь не может. Сейчас повторно обращаемся в Литовскую финансовую инспекцию. Даже налоги за фирму заплатить не получается. Платежи отправляются в Налоговый, деньги зависают в банке. Я показываю, что их отправила, Налоговый говорит, что ничего сделать не может (повлиять на банки). Так, спрашиваю, получается, я теперь освобождена от налогов? Нет. А как их заплатить? Никто не знает», – рассказала она.

    Поставки микросхем

    Производители и поставщики микросхем – одна из главных групп, на которые можно условно поделить все подсанкционные лица. Импорт в Россию микрочипов запрещен, поскольку они применяются при производстве вооружения, в частности, ракет.
    Хольгер Ленг, имеющий гражданство Эстонии и Швейцарии, был включен в санкционные списки 14 октября 2022 года как должностное лицо попавшей в тот же день под санкции компании Milur SA. Согласно пояснениям Госдепартамента США, Milur SA, базирующаяся в Швейцарии, является основным акционером Milur Electronics LLC – зарегистрированной в Армении компании, аффилированной с российским предприятием Milandr.
    Milur Electronics была создана с целью размещения заказов на зарубежных заводах, производства интегральных микросхем и последующих продаж и использовалась в качестве прикрытия для Milandr, чтобы вести дела с иностранными партнерами. Швейцарская Milur SA использовалась сотрудниками и деловыми партнерами Milandr для координации финансовых переводов в Milur Electronics.
    Вместе с Ленгом в санкционные списки был включен еще один сотрудник Milur SA, швейцарец Жак Паше, а также генеральный директор как Milandr, так и Milur Electronics, российский гражданин Михаил Павлюк. Павлюк, работая с Milur SA, инициировал процесс регистрации Milur Electronics в Армении. Кроме того, Павлюк работал над переводом средств от Milur SA к Milur Electronics, при этом значительная сумма была переведена на его личный банковский счет.
    Эстония в этих схемах не замешана и упоминается только в связи с гражданством Ленга. У него самого в стране зарегистрирована консалтинговая фирма Oltavs в Кохтла-Ярве, которая не закрыта, но, судя по отчетам, в 2023 году деятельность не вела.
    Но есть и эстонские компании, попавшие под санкции именно из-за поставок микросхем. Наиболее известная – Elmec Trade OÜ Александра Фоменко. В 2022 году пресса обвинила ее в поставках компьютерных технологий в Россию. В мае 2023 года компанию внесли в санкционный список США.
    Сам Фоменко говорил ДВ, что компания соблюдает санкционный режим и приобретает товар по официальным каналам, а большинство отправленных в РФ чипов было заказано еще до начала вторжения в Украину и введения ограничений на поставки технологий. Отправка поставок задержалась из-за сбоев в логистике, вызванных пандемией COVID19, уверял Фоменко.
    По данным Госдепа, Elmec Trade поставила в Россию электронику на миллионы долларов уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, электронные компоненты, произведенные в США, ушли российским компаниям «Квазар» и «Спецволтаж» (они теперь тоже под санкциями), работающим на оборонную промышленность.
    By Trade OÜ пострадала из-за сотрудничества с компанией Malberg, зарегистрированной на Мальте, и поставлявшей в Россию «товары двойного назначения», то есть применимые как в гражданском, так и в военном секторе. Это было запрещено еще санкциями, введенными после аннексии Крыма. Сама Malberg включена в санкционный список в марте 2022 года. By Trade, по данным Госдепа, помогла привезти оборудование на сотни тысяч долларов, но до войны, как минимум до 2020 года. В 2019 году By Trade попыталась незаконно отправить российскому предприятию шлифовальный станок американского производства с ядерными компонентами.
    Кроме того, под санкции попал гражданин России Антон Ефимов и его компания Elfaro OÜ (ранее Inelso OÜ), зарегистрированная в Таллинне и занимавшаяся поставками электронных компонентов и оборудования. У Ефимова есть еще две фирмы в России, и они тоже под санкциями – ООО Авесто и ООО Инельсо, они производят и перепродают электронные компоненты из ЕС. Elfaro внесена в список как связанная с Ефимовым. Компании шесть лет, сфера ее деятельности – оптовая торговля электроматериалами, комплектующими и оборудованием. В 2021 году в Elfaro числилось три сотрудника, оборот составлял 0,6 млн евро, прибыль – менее 3000 евро. Но теперь она ликвидирована.

    Криптовалюты

    Эстония известна своим мягким законодательством относительно лицензирования криптовалютных компаний. Логично, что многие фирмы, помогавшие проводить расчеты в обход санкций, составляют значительную долю из подсанкционных.
    Сразу три компании – Schloss Holding OÜ, Cryptovenience OÜ и Cryptanet OÜ – попали под санкции в мае 2023 года в числе многих фирм, связанных с живущим в ОАЭ гражданином Швейцарии Ансельмом Оскаром Шмуцким. В пояснениях говорится, что он является руководителем московского филиала и региональным руководителем по России, СНГ и ОАЭ компании DuLac Capital Ltd, занимающейся управлением активами и базирующейся в Швейцарии.
    Шмуцкий «контролировал глобальную сеть подставных компаний и имел тесные финансовые отношения с лицом, обвиняемым в финансовых преступлениях, а также с компанией, подозреваемой в связях с российской организованной преступностью и отмыванием денег». С кем именно, Госдеп не уточняет. Шмуцкий, по его данным, также способствовал продаже золотых слитков на десятки миллионов долларов.
    Schloss Holding владела акциями Cryptovenience – зарегистрированной в 2018 году компании, которая предоставляла услуги в криптовалютной сфере, в частности, якобы в партнерстве со швейцарской компанией Sweepay создала карту с NFC-чипом для хранения или трансферов биткоинов. Согласно последнему представленному отчету Schloss Holding за 2022 год, Croyptovenience проходила процедуру банкротства, и ликвидирована в мае 2023 года. Cryptanet (зарегистрирована в 2019 году как BullionSWIFT OÜ), согласно отчетам не вела деятельности с 2020 года и была исключена из бизнес-регистра 21 мая 2024 года.
    Криптобиржа Garantex была основана в Эстонии в 2019 году. Юрлицо Garantex (Garantex Europe OÜ) было зарегистрировано в Эстонии гражданами России Сергеем Менделеевым, Станиславом Другалевым и еще одним неназванным бизнес-партнером, и получило лицензию на ведение криптобизнеса в ЕС. На тот момент биржа задумывалась как полностью легальная криптоплощадка, говорится в расследовании. К январю 2021 года ею пользовались около 7000 человек.
    Однако после гибели при подозрительных обстоятельствах Станислава Другалева, в феврале 2021 года попавшего в ДТП в Дубае, и ряда обысков в российских офисах Garantex, биржа сменила владельцев. Сергей Менделеев продал свою долю предприятия Ирине Чернявской, бывшей сотруднице российской налоговой инспекции, через супруга тесно связанной с МВД и ФСБ РФ. Это совпало со взрывным ростом Garantex. По оценке Матиса Мяэкера, главы эстонского Бюро по борьбе с отмыванием денег, в 2021 году объем прошедших через биржу средств превысил 5 млрд евро, большую часть составили транзакции, связанные с Россией и другими высокорискованными рынками. 90% клиентов не были верифицированы.
    В декабре 2021 года бюро начало формальную проверку Garantex Europe OÜ, а в феврале 2022 фирма сама отказалась от эстонской криптолицензии. Еще через два месяца Garantex попала под санкции США за связь с хакерами и даркнетом. А 21 апреля нынешнего года эстонское юридическое лицо было переименовано в Kihonzi Buzhaga OÜ, теперь ее член правления – известный ликвидатор Рауль Пинт.
    Еще одна компания Bitfingroup OÜ, зарегистрированная в таллиннском районе Ласнамяэ, была создана для платежей (не криптовалютных), однако, по словам владельца, также попавшего под санкции россиянина Тимура Буканова, не использовалась. Буквально в день попадания под санкции, 25 марта 2024 года, компания прекратила свою деятельность в Эстонии и была закрыта. Сам Буканов, гражданин России, был замечен там в оказании финансовых услуг через «Центр обработки электронных платежей».

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
«Пришлось платить партнерам с личного счета»: как живут под санкциями компании из Эстонии
Приложение, используемое эстонскими интернет-магазинами, терпит бедствие
ФРС приняла решение по ставкам
Эпицентр
Большое интервью министра Света ДВ: «Первая задача – чтобы сокращения не затронули дороги»
О том, как резать бюджет с умом, своем отношении к повышению налогов, о жилищной политике нового правительства и многом другом «Деловым ведомостям» рассказал министр инфраструктуры и свежеиспеченный член Социал-демократической партии Владимир Свет.
О том, как резать бюджет с умом, своем отношении к повышению налогов, о жилищной политике нового правительства и многом другом «Деловым ведомостям» рассказал министр инфраструктуры и свежеиспеченный член Социал-демократической партии Владимир Свет.
Все большие материалы
Инвестор
Квартальная прибыль Ekspress Grupp выросла, полугодовой убыток усугубился
Торгующаяся на Таллиннской бирже Ekspress Grupp смогла увеличить чистую прибыль за второй квартал. Однако убыток за первые шесть месяцев увеличился по сравнению с прошлым годом.
Торгующаяся на Таллиннской бирже Ekspress Grupp смогла увеличить чистую прибыль за второй квартал. Однако убыток за первые шесть месяцев увеличился по сравнению с прошлым годом.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Владимир Свет: я почему-то думаю, что банки из-за повышения налогов из Эстонии не уйдут
«Это правительство не только про новые налоги и урезание расходов госсектора, но еще и про способствование инвестициям, улучшение экономического климата, и я искренне надеюсь, что эти меры, которые, как мне показалось, осторожно, но все-таки с некоторым оптимизмом часть предпринимательской сферы восприняла, дадут свой эффект», – заявил новый министр инфраструктуры Владимир Свет в подкасте ДВ «Делов-то!».
«Это правительство не только про новые налоги и урезание расходов госсектора, но еще и про способствование инвестициям, улучшение экономического климата, и я искренне надеюсь, что эти меры, которые, как мне показалось, осторожно, но все-таки с некоторым оптимизмом часть предпринимательской сферы восприняла, дадут свой эффект», – заявил новый министр инфраструктуры Владимир Свет в подкасте ДВ «Делов-то!».
Все подкасты ДВ
Mнения
Среди политиков много «публичных» женщин и мужчин, но мало экономистов и математиков
Невероятные финансовые проблемы Эстонии связаны, в первую очередь, с плохим управлением государством, основанном на желаниях, а не на возможностях, пишет бухгалтер Елена Кирс.
Невероятные финансовые проблемы Эстонии связаны, в первую очередь, с плохим управлением государством, основанном на желаниях, а не на возможностях, пишет бухгалтер Елена Кирс.
Все мнения
Интервью
Юрген Лиги о повышении налогов: по паре процентов ко всему
Юрген Лиги, который скоро займет пост министра финансов, прокомментировал свое видение экономической ситуации: «С учетом состояния экономики мои предпочтения были бы другими, но нужно реализовать то, что возможно, но увы, возможно именно это. Уже много лет я предупреждал, что так и будет».
Юрген Лиги, который скоро займет пост министра финансов, прокомментировал свое видение экономической ситуации: «С учетом состояния экономики мои предпочтения были бы другими, но нужно реализовать то, что возможно, но увы, возможно именно это. Уже много лет я предупреждал, что так и будет».
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект