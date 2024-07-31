Эпицентр

Екатерина Мереминская

1 августа 2024 в 3:00









«Пришлось платить партнерам с личного счета»: как живут под санкциями компании из Эстонии

Если эстонская фирма находится под санкциями, но не ведет бизнес с США, для нее все равно вырастают риски отказа банков в обслуживании, невозможности долларовых транзакций, а также отказа от сотрудничества со стороны контрагентов из других стран. Фото: Midjorney

После введения американских санкций против эстонской компании, местные банки стали блокировать личные счета предпринимательницы, хотя, по ее словам, Бюро по борьбе с отмыванием денег подтверждает, что в ЕС на нее не распространяются никакие санкции.

Под санкциями США оказалось девять компаний и два человека, связанных с Эстонией. Все они пострадали из-за бизнеса с Россией. Одни попытались доказать, что не виноваты, другие сразу закрылись. Владельцы считают, что ограничения работают жестче, чем должны по закону.

Эстонское государство заняло жесткую позицию в отношении России сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину, призвав прекратить с агрессором любые коммерческие взаимодействия, а также по возможности отказаться от посещений. Хотя это не помешало бизнесу, в том числе близкому к руководству страны, продолжать вести дела с российскими компаниями.

Однако есть вторичные санкции – за работу с компаниями или людьми, которые прямо или косвенно причастны к войне или уже сами находятся под санкциями. Такие наказания все чаще применяют США. Под их вторичные санкции попали уже девять компаний и два человека, связанные с Эстонией.

Несмотря на суровость меры, это не означает автоматическое банкротство или ликвидацию. Санкции США – это запрет всем американским компаниям и гражданам сотрудничать с теми, кто под них попал. Если эстонская фирма не ведет бизнес с США, то для нее вырастают риски отказа банков в обслуживании, невозможности долларовых транзакций, а также отказа от сотрудничества со стороны контрагентов из других стран.

Грузоперевозки

Логистическая компания Gold Solution OÜ – единственная представляет этот сектор, который особенно рискует ежедневно, обеспечивая обмен товаров с Россией. Несмотря на скандал вокруг Stark Logistics, связанной с мужем бывшей тогда премьером Каи Каллас, к санкциям это не привело.

Gold Solution стала фигурантом другого расследования . «Балтийские фирмы часто оказывают логистические и транспортные услуги, поставляя российским оборонным подрядчикам продукцию европейских производителей. Так, Gold Solution OÜ и Leolart.com возят из Таллинна итальянские товары для “Пумори-северо-запад”», – говорилось в статье. «Мы просто из точки А возим товар в точку Б. Это экспедиторские услуги. Единственное, за чем мы следим, это чтобы товар был не под санкциями», – объясняла ДВ совладелица Gold Solution Елена Якимчук. Включение в список ее компании она посчитала тогда недоразумением.

Совладелица Gold Solution сразу после включения компании в санкционные списки в феврале 2024 года сказала, что произошла ошибка и они будут это оспаривать.

Жизнь под американскими санкциями в Европе оказалась сложнее, чем считают. Gold Solution перестала вести деятельность и столкнулась с блокировкой банковских счетов. «Бюро по борьбе с отмыванием подтверждает, что в ЕС на нас не распространяются никакие санкции. Но банкам все равно. В итоге надо было брать личные деньги и платить партнерам с личного счета – мы же не банкроты, не хотелось подводить людей. В итоге банки начали блокировать мои личные счета. Хотя формально я не под санкциями», – рассказала ДВ предпринимательница.

В общем, весело – по закону как будто бы все можно, а на деле ничего нельзя! Елена Якимчук совладелица Gold Solution

Открыть другую фирму в теории Елена могла бы, но на практике нет на это времени и сил, поскольку с февраля она занята бумажной волокитой. «У меня после санкций началась другая работа – искать, куда уходят деньги, и пытаться их вернуть. С Revolut деньги просто пропали. Финансовая инспекция тоже ничем помочь не может. Сейчас повторно обращаемся в Литовскую финансовую инспекцию. Даже налоги за фирму заплатить не получается. Платежи отправляются в Налоговый, деньги зависают в банке. Я показываю, что их отправила, Налоговый говорит, что ничего сделать не может (повлиять на банки). Так, спрашиваю, получается, я теперь освобождена от налогов? Нет. А как их заплатить? Никто не знает», – рассказала она.

Поставки микросхем

Производители и поставщики микросхем – одна из главных групп, на которые можно условно поделить все подсанкционные лица. Импорт в Россию микрочипов запрещен, поскольку они применяются при производстве вооружения, в частности, ракет.

Хольгер Ленг, имеющий гражданство Эстонии и Швейцарии, был включен в санкционные списки 14 октября 2022 года как должностное лицо попавшей в тот же день под санкции компании Milur SA. Согласно , имеющий гражданство Эстонии и Швейцарии, был включен в санкционные списки 14 октября 2022 года как должностное лицо попавшей в тот же день под санкции компании Milur SA. Согласно пояснениям Госдепартамента США, Milur SA, базирующаяся в Швейцарии, является основным акционером Milur Electronics LLC – зарегистрированной в Армении компании, аффилированной с российским предприятием Milandr.

Milur Electronics была создана с целью размещения заказов на зарубежных заводах, производства интегральных микросхем и последующих продаж и использовалась в качестве прикрытия для Milandr, чтобы вести дела с иностранными партнерами. Швейцарская Milur SA использовалась сотрудниками и деловыми партнерами Milandr для координации финансовых переводов в Milur Electronics.

Вместе с Ленгом в санкционные списки был включен еще один сотрудник Milur SA, швейцарец Жак Паше, а также генеральный директор как Milandr, так и Milur Electronics, российский гражданин Михаил Павлюк. Павлюк, работая с Milur SA, инициировал процесс регистрации Milur Electronics в Армении. Кроме того, Павлюк работал над переводом средств от Milur SA к Milur Electronics, при этом значительная сумма была переведена на его личный банковский счет.

Эстония в этих схемах не замешана и упоминается только в связи с гражданством Ленга. У него самого в стране зарегистрирована консалтинговая фирма Oltavs в Кохтла-Ярве, которая не закрыта, но, судя по отчетам, в 2023 году деятельность не вела.

Elmec Trade OÜ Александра Фоменко. В 2022 году пресса обвинила ее в поставках компьютерных технологий в Россию. В мае 2023 года компанию Но есть и эстонские компании, попавшие под санкции именно из-за поставок микросхем. Наиболее известная –Александра Фоменко. В 2022 году пресса обвинила ее в поставках компьютерных технологий в Россию. В мае 2023 года компанию внесли в санкционный список США.

Сам Фоменко говорил ДВ, что компания соблюдает санкционный режим и приобретает товар по официальным каналам, а большинство отправленных в РФ чипов было заказано еще до начала вторжения в Украину и введения ограничений на поставки технологий. Отправка поставок задержалась из-за сбоев в логистике, вызванных пандемией COVID19, уверял Фоменко.

По данным Госдепа, Elmec Trade поставила в Россию электронику на миллионы долларов уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, электронные компоненты, произведенные в США, ушли российским компаниям «Квазар» и «Спецволтаж» (они теперь тоже под санкциями), работающим на оборонную промышленность.

By Trade OÜ пострадала из-за сотрудничества с компанией Malberg, зарегистрированной на Мальте, и поставлявшей в Россию «товары двойного назначения», то есть применимые как в гражданском, так и в военном секторе. Это было запрещено еще санкциями, введенными после аннексии Крыма. Сама Malberg включена в санкционный список в марте 2022 года. By Trade, пострадала из-за сотрудничества с компанией Malberg, зарегистрированной на Мальте, и поставлявшей в Россию «товары двойного назначения», то есть применимые как в гражданском, так и в военном секторе. Это было запрещено еще санкциями, введенными после аннексии Крыма. Сама Malberg включена в санкционный список в марте 2022 года. By Trade, по данным Госдепа, помогла привезти оборудование на сотни тысяч долларов, но до войны, как минимум до 2020 года. В 2019 году By Trade попыталась незаконно отправить российскому предприятию шлифовальный станок американского производства с ядерными компонентами.

Кроме того, под санкции попал гражданин России Антон Ефимов и его компания Elfaro OÜ (ранее Inelso OÜ), зарегистрированная в Таллинне и занимавшаяся поставками электронных компонентов и оборудования. У Ефимова есть еще две фирмы в России, и они тоже под санкциями – ООО Авесто и ООО Инельсо, они производят и перепродают электронные компоненты из ЕС. Elfaro внесена в список как связанная с Ефимовым. Компании шесть лет, сфера ее деятельности – оптовая торговля электроматериалами, комплектующими и оборудованием. В 2021 году в Elfaro числилось три сотрудника, оборот составлял 0,6 млн евро, прибыль – менее 3000 евро. Но теперь она ликвидирована.

Криптовалюты

Эстония известна своим мягким законодательством относительно лицензирования криптовалютных компаний. Логично, что многие фирмы, помогавшие проводить расчеты в обход санкций, составляют значительную долю из подсанкционных.

Schloss Holding OÜ, Cryptovenience OÜ и Cryptanet OÜ – попали под санкции в мае 2023 года в числе многих фирм, связанных с живущим в ОАЭ гражданином Швейцарии Ансельмом Оскаром Шмуцким. В пояснениях Сразу три компании –– попали под санкции в мае 2023 года в числе многих фирм, связанных с живущим в ОАЭ гражданином Швейцарии Ансельмом Оскаром Шмуцким. В пояснениях говорится , что он является руководителем московского филиала и региональным руководителем по России, СНГ и ОАЭ компании DuLac Capital Ltd, занимающейся управлением активами и базирующейся в Швейцарии.

Шмуцкий «контролировал глобальную сеть подставных компаний и имел тесные финансовые отношения с лицом, обвиняемым в финансовых преступлениях, а также с компанией, подозреваемой в связях с российской организованной преступностью и отмыванием денег». С кем именно, Госдеп не уточняет. Шмуцкий, по его данным, также способствовал продаже золотых слитков на десятки миллионов долларов.

Schloss Holding владела акциями Cryptovenience – зарегистрированной в 2018 году компании, которая предоставляла услуги в криптовалютной сфере, в частности, якобы в партнерстве со швейцарской компанией Sweepay создала карту с NFC-чипом для хранения или трансферов биткоинов. Согласно последнему представленному отчету Schloss Holding за 2022 год, Croyptovenience проходила процедуру банкротства, и ликвидирована в мае 2023 года. Cryptanet (зарегистрирована в 2019 году как BullionSWIFT OÜ), согласно отчетам не вела деятельности с 2020 года и была исключена из бизнес-регистра 21 мая 2024 года.

Криптобиржа Garantex была основана в Эстонии в 2019 году. Юрлицо Garantex (Garantex Europe OÜ) было зарегистрировано в Эстонии гражданами России Сергеем Менделеевым, Станиславом Другалевым и еще одним неназванным бизнес-партнером, и получило лицензию на ведение криптобизнеса в ЕС. На тот момент биржа задумывалась как полностью легальная криптоплощадка, говорится в расследовании. К январю 2021 года ею пользовались около 7000 человек.

Однако после гибели при подозрительных обстоятельствах Станислава Другалева, в феврале 2021 года попавшего в ДТП в Дубае, и ряда обысков в российских офисах Garantex, биржа сменила владельцев. Сергей Менделеев продал свою долю предприятия Ирине Чернявской, бывшей сотруднице российской налоговой инспекции, через супруга тесно связанной с МВД и ФСБ РФ. Это совпало со взрывным ростом Garantex. По оценке Матиса Мяэкера, главы эстонского Бюро по борьбе с отмыванием денег, в 2021 году объем прошедших через биржу средств превысил 5 млрд евро, большую часть составили транзакции, связанные с Россией и другими высокорискованными рынками. 90% клиентов не были верифицированы.

В декабре 2021 года бюро начало формальную проверку Garantex Europe OÜ, а в феврале 2022 фирма сама отказалась от эстонской криптолицензии. Еще через два месяца Garantex попала под санкции США за связь с хакерами и даркнетом. А 21 апреля нынешнего года эстонское юридическое лицо было переименовано в Kihonzi Buzhaga OÜ, теперь ее член правления – известный ликвидатор Рауль Пинт.