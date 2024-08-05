Биржа

Индрек Мяэ

5 августа 2024 в 7:46









Иностранные инвестиции оказались Троянским конем: фонды пытаются вытеснить эстонцев из Planet42

Кредитор и член совета директоров Planet42 Лаури Мейдла раскрывает схему, в результате которой местный инвестор может полностью лишиться вложенных в компанию средств. Фото: Liis Treimann

В Planet42, которая не смогла выплатить проценты и основную сумму по долгам за июль, сейчас идет тихая и вежливая, но весьма жестокая корпоративно-политическая борьба, в которой у эстонцев нет иного выбора, кроме как согласиться на все условия, признается член совета директоров материнской компании Лаури Мейдла, тоже инвестировавший свои деньги в эту компанию.

По словам Мейдла, основатели Planet42 из Эстонии Ээрик Оя и Мартен Оргна были фактически отстранены от управления компанией. Влияние крупных иностранных фондов, главным образом из Южной Африки и США, усилилось, так как их финансовый вклад в компанию был больше.