    Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

    На этой неделе можно ожидать нескольких новостей от Infortar под руководством Айна Ханшмидта.Фото: Андрас Кралла

    На этой неделе в центре внимания вновь окажется Таллиннская фондовая биржа: несколько крупных компаний из различных секторов экономики объявят свои квартальные и полугодовые финансовые результаты, а также завершится предложение о выкупе акций Tallink.

    Äripäev выбрал пять наиболее важных событий, которые могут повлиять как на отечественный фондовый рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.

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