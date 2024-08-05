Биржа

Индрек Мяэ

5 августа 2024 в 5:23









Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На этой неделе можно ожидать нескольких новостей от Infortar под руководством Айна Ханшмидта. Фото: Андрас Кралла

На этой неделе в центре внимания вновь окажется Таллиннская фондовая биржа: несколько крупных компаний из различных секторов экономики объявят свои квартальные и полугодовые финансовые результаты, а также завершится предложение о выкупе акций Tallink.

Äripäev выбрал пять наиболее важных событий, которые могут повлиять как на отечественный фондовый рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.