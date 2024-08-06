Биржа

Хелена Рантанен

6 августа 2024 в 7:24









Райво Хейн рассказал о своих действиях во время биржевого краха

Райво Хейн не меняет стратегию несмотря на волатильность.

В разгар коррекционного безумия Райво Хейн сказал Äripäev, что не собирается менять свою инвестиционную стратегию и сохраняет спокойствие.

По словам Хейна, рынки в настоящее время демонстрируют волатильность, вызванную макроэкономическими данными, геополитической напряженностью и изменениями процентных ставок. Хейн советует инвесторам быть осторожными и следить за факторами, влияющими на цену акций, такими как экономические показатели и результаты.