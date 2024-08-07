Экономист: на рынках в ближайшие месяцы ожидаются сильные колебания

Макроаналитик и экономист LHV Трийну Тапвер. Фото: LHV/Anu Hammer

Макроаналитик и экономист LHV Трийну Тапвер в утренней программе радио Äripäev сказала, что осенью на рынках ожидаются сильные колебания, а также в перспективе рост цен, который может достичь 4 процентов.

Если прошедший понедельник был одним из худших дней в истории японских бирж, то вторник, напротив, оказался одним из лучших, отметила Тапвер. Тем не менее, она рекомендует быть осторожными, так как такие колебания будут довольно сильными и в августе, и в сентябре. К тому же, по историческим данным, август и сентябрь – неблагоприятные месяцы для рынков США, поэтому стоит проявлять особую осторожность.