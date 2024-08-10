    Nvidia завершила неделю с убытком

    Акции производителя микросхем Nvidia закрылись с недельным убытком в 2%.Фото: Zumapress.com/Scanpix

    По итогам изменчивой и сложной недели акции производителя микросхем Nvidia закрылись с недельным убытком в 2%, сообщает Yahoo Finance.

    Несмотря на то, что акции Nvidia за последний месяц упали примерно на 20%, аналитики Уолл-стрит на этой неделе были уверены в долгосрочных перспективах компании.

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