Nvidia завершила неделю с убытком

«Решил сыграть на его жадности»: как читатель смог вернуть часть денег, отданных мошенникам
Люди продолжают попадаться в сети финансовых мошенников, хотя и полиция, и СМИ, включая ДВ, предупреждали об этом неоднократно. Одна такая публикация помогла читателю вовремя остановиться. Сейчас он уже смог вернуть 25% от вложенных денег и рассказывает, как ему это удалось.
Люди продолжают попадаться в сети финансовых мошенников, хотя и полиция, и СМИ, включая ДВ, предупреждали об этом неоднократно. Одна такая публикация помогла читателю вовремя остановиться. Сейчас он уже смог вернуть 25% от вложенных денег и рассказывает, как ему это удалось.