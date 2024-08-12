Прибыль Coop Pank выросла за месяц, но снизилась в годовом сравнении

За семь месяцев Coop Pank заработал на 12% меньше чистой прибыли, чем годом ранее. Фото: Liis Treimann

В июле чистая прибыль Coop Pank составила 3,1 млн евро. По сравнению с июнем прибыль выросла, но с начала года как прибыль, так и чистый доход сократились.

В июле Coop Pank увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с предыдущим месяцем – чистый доход банка составил 7,3 миллиона евро, что на 0,6 миллиона евро больше по сравнению с июнем. В целом за первые семь месяцев банк заработал 48 миллионов евро чистого дохода и 20,2 миллиона евро чистой прибыли, что на 3% и 12% меньше соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.