Биржа

Дмитрий Фефилов

14 августа 2024 в 13:25









Инфляция в США ожидаемо подросла

Рынки инфляция не впечатлила. Фото: Getty Images/Scanpix

После данных о новых рабочих местах в США, которых оказалось меньше, чем ожидалось, и последовавшего обвала рынка, что эксперты в том числе связывают с изменением ситуации на рынке труда, инвесторы ожидали данных по инфляции, которая продолжает оставаться одним из главных индикаторов для ФРС.

Несмотря на то, что за месяц в июле инфляция выросла на 0,2%, данные подкрепляют аргументы в пользу снижения процентной ставки в США уже в сентябре.