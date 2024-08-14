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Эльконд Либман

14 августа 2024 в 3:00









Повышение налогов будет иметь как экономические, так и социальные последствия

Фото: Лийз Трейманн

«Трудно найти в ЕС страну, дела которой в течение последних 15 лет шли бы хуже, чем у нас!» – воскликнул экономист Хейдо Витсур, анализируя нынешнюю ситуацию в Эстонии, подмечает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

В обозначенный им временной отрезок входит, конечно, и период правления Центристской партии c ее союзниками, но это меньше половины означенного пятнадцатилетия. Остальное время пришлось на верховенство Партии реформ.

Смена Каи Каллас на Кристена Михала во главе правительства не принесла последнему дополнительных очков в глазах народонаселения. Все те же 65-66% опрошенных Norstat жителей страны полагают, что правительство не справляется со своими обязанностями. Даже, если это просто инерция, то она достаточно красноречивая.

Правительство вот-вот приступит к составлению госбюджета 2025 года, предусматривающего сокращение расходов всех министерств на 10%. Это вовсе не обязательно означает снижения заработной платы чиновников или сокращения их числа, т.к. такая мера явно не по душе ведомствам.

Недаром политики заговорили о платном высшем образовании, отмене бесплатного проезда пенсионеров и школьников в уездных автобусах, отмене индексации пенсий и повышении пенсионного возраста и прочем подобном.

Обсуждение проекта госбюджета правительство начинает на фоне резкой критики в его адрес со стороны экономистов самых разных воззрений, но все они согласны в том, что в Эстонии все будет и дальше дорожать и ничего не подешевеет (причем, правительство само подбрасывает хворост в этот костер).

Экономисты-критики имеют в виду объявленное очередное повышение ставки НСО, способное придать ускорение инфляции, которая в июле не только не снизилась, как надеялись, с июньских 2,8% а выросла до 3,4%.

Увеличение инфляции нормально в условиях экономического роста, когда главную опасность представляет перегрев экономики, который надо сдерживать разумными мерами. В нашей нынешней реальности инфляция растет в условиях экономического спада, а правительство ни о чем, кроме как о безразборных фискальных мероприятиях, ни думать, ни слушать не готово.

Очередное повышение ставки налога с оборота будет иметь как экономические, так и социальные (или социально-экономические) последствия. Первые выразятся в дальнейшем снижении конкурентоспособности эстонской экономики. Что касается вторых, то совершенно очевидно, что правительственный курс бьет в первую очередь по людям низко- и даже среднеоплачиваемых профессий. По оценке упомянутого уже Хейдо Витсура, бедность начинается с зарплаты ниже медианной, которая составляет 1600 евро (брутто) в месяц. Но такая сумма для очень даже многих остается пределом мечтаний.

Так что власть настойчиво и весьма успешно превращает и средний класс в очень средненький. Банальный факт состоит в том, что чем беднее человек или семья, тем большая доля заработка тратится на покупку продуктов питания и товаров первой необходимости, на что может уходить до половины и даже больше дохода. Для людей состоятельных то же самое обходится где-то в 20% их поступлений.

При этом как раз по ценам на продукты и одежду Эстония, как отмечают и Витсур, и главный экономист Bigbahk Рауль Эаметс, и директор Института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп (на которого сильно осерчал премьер Кристен Михал), Эстония стремительно мчится в пятерку самых дорогих стран ЕС. Да, собственно говоря, не обязательно читать статьи экономистов, можно, если достанет средств, съездить хоть к ближним, хоть к дальним соседям и походить по их магазинам, дабы самолично убедиться в этом.

У соседей так, а у нас иначе еще и потому, что в большинстве европейских стран продукты питания облагаются налогом с оборота (правильнее – налогом на добавленную стоимость) по пониженной ставке, где-то она составляет 15%, а где-то и вовсе 9%. Наша главная правящая партия полагает такую налоговую политику ересью, делая исключения разве что только для лекарств и для гостиничного бизнеса – первое, видимо, чтобы не слыть вовсе уж людоедами, второе во избежание полной утраты тех денег, которые он в виде налогов платит в казну, поскольку Эстония все-таки не Лазурный берег.

Латвийские соседи с интересом наблюдают за тем, что вот-вот случится за их северной границей и стоит ли готовиться к очередной волне покупателей из Эстонии в приграничных районах: ведь у нас повышается не только НСО, но и акцизы, а потом и подоходный налог.

Мы уже давно не говорим о том, что Партия реформ съела свои принципиальные обещания не повышать, а только снижать налоги, не вводить новые, потому, что съела она их, по правде говоря, только частично: принцип реформистов всегда заключался в том, что «нельзя облагать труд» (читай: работодателя), зато следует облагать потребление (читай: всех равно от нищего до миллионера).

Пристрастие к налогообложению всегда было прерогативой социал-демократов. Даже наших социал-демократов, которые выступают в благородном обличии социал-либералов. И да, то, что мы получили сейчас, это то, чем обернулась в итоге коалиционных дебатов идея Социал-демократической партии о специальном оборонном налоге. Временном.

Реформисты всегда были против новых налогов – новый налог и не появился. Что же до продолжительности действия новой налоговой ставки, то ведь при верховенстве Партии реформ, если не изменяет память, в 2009 году ставка НСО была повышена с 18% до 20%. Временно, пока экономика не оправится от тяжелого кризиса. Экономика оправилась к 2011 году, «временная» налоговая ставка никуда не делась, пока в этом году не выросла до 22% и уже без примечания «временно», а теперь изготовилась подскочить еще раз. Честнее уж было бы принять решение о введении действительно временного, с указанием срока действия, специального оборонного налога.

Но вроде как крепнущие социал-демократы во имя стабильности коалиции не стали настаивать. Как они не настаивают и не станут настаивать на ступенчатом подоходном налоге, приверженцами какового они себя считают. Ради той же стабильности и устойчивости, а еще и потому, что их теоретически будущие партнеры, еще больше крепнущее «Отечество», такой идеи не разделяют.

Вместо этого они будут продолжать свой пикник на обочине, на которую они вместе с Партией реформ и уже практически неотличимой от нее «Ээсти 200» выталкивают страну.