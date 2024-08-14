Инфляция в Финляндии в июле составила 1%

Заработал миллионы на деле своей жизни. Куда вкладывают деньги предприниматели?

Предприниматели, продавшие дело своей жизни, с которыми удалось поговорить Äripäev, как правило вкладывают полученные от продажи деньги в низкорисковые активы вроде срочных вкладов или инвестиционных фондов. Не оставляют без внимания и стартапы, а один из собеседников издания решил остаться в кэше: «С интересом наблюдаю, что происходит. Непростые сейчас времена», – сказал он.

Предприниматели, продавшие дело своей жизни, с которыми удалось поговорить Äripäev, как правило вкладывают полученные от продажи деньги в низкорисковые активы вроде срочных вкладов или инвестиционных фондов. Не оставляют без внимания и стартапы, а один из собеседников издания решил остаться в кэше: «С интересом наблюдаю, что происходит. Непростые сейчас времена», – сказал он.