Биржа

Мериан Тийратс

15 августа 2024 в 7:45









Не ходим по канату: управляющие пенсионных фондов успокаивают вкладчиков

Хотя волатильность на рынках опасна, спокойный сон для пенсионного вкладчика обеспечит правильная оценка его терпимости к рискам, считает управляющий фондами SEB Varahalduse Эндрико Вырклаэв. Фото: Liis Treimann

Коррекция на биржах, произошедшая на прошлой неделе, не пугает местных управляющих пенсионными фондами – они в унисон уверяют, что доверенные им активы хорошо защищены и диверсифицированы.

На прошлой неделе мировой рынок потряс временный биржевой спад, который привел к рекордному росту индекса волатильности и вызвал экстремальное волнение на рынке, согласно индексу страха и жадности CNN-Money. По словам портфельного управляющего Swedbank Investeerimisfondid AS Эне Ыунмаа, в первую очередь пострадали те, кто инвестирует свои деньги в пассивные фонды.